Benevento, buone notizie per Bucchi: rientra Bandinelli Il centrocampista si è allenato con il gruppo

Seduta di allenamento per il Benevento che ha lavorato in vista della sfida con il Livorno. Bucchi può finalmente sorridere: dopo il rientro di Costa, infatti, quest'oggi ha ripreso a lavorare con il gruppo anche il centrocampista Bandinelli. Una presenza importante che può dare maggiore alternative alla zona nevralgica del campo, considerate le assenze certe di Bukata e Del Pinto. Ancora out il centrale difensivo Tuia. I giallorossi riprenderanno la preparazione nella giornata di domani.