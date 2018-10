Benevento - Livorno torna nel Sannio dopo trentadue anni Il confronto tra giallorossi e toscani è andato in scena solo negli anni ottanta

Sono ben trentadue anni che la sfida tra Benevento e Livorno non va di scena al Vigorito. Il cammino diverso delle due compagini nel calcio nazionale le ha allontanate, per poi ritrovarsi lunedì nel campionato di serie B. Nel Sannio si sono disputati ben sette precedenti che hanno visto la compagine giallorossa trionfare in quattro occasioni. Il primo incontro in assoluto si è giocato il 3 giugno del 1979 al Meomartini, con la Strega che si impose con il risultato di 2-0. L'ultimo confronto, invece, è del 21 dicembre 1986 che si chiuse in favore dei sanniti grazie a un calcio di rigore trasformato da Crialesi. Due sono stati i pareggi. Soltanto una volta il Livorno è riuscito a violare il Vigorito, precisamente il 30 marzo del 1980, con il punteggio di 2-0.

Ecco tutti i precedenti nel Sannio:

3 giugno 1979: Benevento – Livorno 2-0

30 marzo 1980: Benevento – Livorno 0-2

2 novembre 1980: Benevento – Livorno 1-0

21 marzo 1982: Benevento – Livorno 1-0

12 dicembre 1982: Benevento – Livorno 1-1

22 settembre 1985: Benevento – Livorno 1-1

21 dicembre 1986: Benevento – Livorno 1-0