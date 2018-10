Coda: "Siamo sereni. Vogliamo rialzarci subito" L'attaccante giallorosso: "Stiamo preparando la gara nel modo giusto. Il problema è stato mentale"

Ieri sera è stato ospite di Ottochannel nel corso di “Fuori Zona”. Massimo Coda si è espresso così in vista della sfida di lunedì sera con il Livorno:

“A Pescara non eravamo noi. Ci dobbiamo rialzare subito, anche perché due sconfitte non significano nulla. In queste due settimane ho visto una squadra tranquilla e spensierata: stiamo preparando la gara di lunedì nel modo giusto. Qual è il problema? Dopo le prime uscite ci siamo sentiti troppo bravi, quindi inconsciamente abbiamo abbassato le nostre qualità. Questi risultati ci hanno fatto capire che bisogna sempre tenere alta la concentrazione altrimenti rischi di prendere le batoste. Credo che il problema sia stato solo mentale”.

SPOGLIATOIO - “Rispetto all'anno scorso è uno spettacolo. Il gruppo è composto da persone speciali, infatti il mister ci dice che gli dispiace arrabbiarsi perché siamo tutti bravi ragazzi”.

SCORSA ANNATA - “I risultati ci ammazzavano. In determinate circostanze in ogni squadra accade qualcosa e spero vivamente che una stagione simile non capiti mai più. Con De Zerbi non mi sono trovato bene, ma non voglio neanche parlarne perché sono concentrato su questo campionato”.

LEADER - “E' sicuramente Maggio. E' un tipo tranquillo, ma quando c'è da alzare la voce si fa sentire”.

BUCCHI - “Ci sta dando delle ottime indicazioni. Sono fiducioso perché è un tecnico che ci sa fare”.