La diretta web di Benevento - Livorno Seguite con noi il match dei giallorossi

46' Termina il primo tempo: Benevento - Livorno 0-0

45' Concesso un minuto di recupero

39' Perfetto cross di Insigne che trova la testa di Buonaiuto; Mazzoni devia in angolo

36' Ammonito Giannetti

29' Bel cross di Letizia per Coda in ottima posizione, ma l'attaccante viene anticipato da un difensore avversario

24' Conclusione dalla distanza di Diamanti che sorvola la traversa

20' Adesso è il Livorno a tenere alto il baricentro. I giallorossi contengono la sfuriata degli avversari

14' Colpo di testa di Buonaiuto sugli sviluppi di un calcio d'angolo che trova la pronta respinta di Mazzoni

12' Buona partenza per i giallorossi che stazionano stabilmente nella metà campo del Livorno

6' Il Benevento ci riprova con una conclusione dalla distanza di Bandinelli che si spegne di poco sul fondo dopo una deviazione

4' Cross di Bandinelli per la testa di Coda: la palla esce di poco fuori

21:01 Inizia la partita

21:00 Maggio deposita un fascio di fiori sotto la Curva Nord in onore di Nicola Vigliotti, tifoso giallorosso recentemente scomparso

20:58 Entrano le squadre in campo

Siamo al Vigorito per assistere all'incontro tra Benevento e Livorno, valevole per l'ottava giornata del campionato di serie B. Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Maggio, Volta, Billong, Letizia; Tello, Viola, Bandinelli; Insigne, Coda, Insigne. A disp.: Montipò, Gori, Sparandeo, Di Chiara, Costa, Improta, Gyamfi, Goddard, Nocerino, Ricci, Volpicelli, Asencio. All.: Bucchi

LIVORNO (3-5-1-1): Mazzoni; Di Gennaro, Dainelli, Albertazzi; Maicon, Rocca, Bruno, Valiani, Fazzi; Diamanti; Giannetti. A disp.: Romboli, Zima, Iapichino, Soumaoro, Kozak, Gonnelli, Frick, Parisi, Raicevic, Agazzi. All.: Lucarelli

Ivan Calabrese