Volta: "Contava solo vincere, ma dovevamo chiuderla prima" "Siamo contenti di non aver preso gol: è un segnale positivo"

Ecco le dichiarazioni del centrale difensivo Volta al termine della gara vinta con il Livorno:

“Oggi contava vincere. Venivamo da due sconfitte, quindi era importate portare a casa i tre punti. Siamo contenti di non aver preso gol e questo è sicuramente un buon segnale da parte di tutta la squadra. Nel corso di queste settimane di sosta abbiamo lavorato su ogni reparto e sugli errori commessi. Oggi si è visto un buon Benevento che deve chiudere prima le partite. In virtù di ciò dobbiamo capire meglio i momenti. Prendiamoci questi tre punti che ci servono come il pane. Sappiamo che in questa categoria non puoi mancare di cattiveria altrimenti soffri con tutti. Sabato affronteremo una buona squadra come la Cremonese e faremo di tutto per vincere ancora. Billong? E' un bravissimo ragazzo. La linea difensiva è importante, così come il continuo dialogo tra di noi. Stiamo messi molto bene in difesa, anche perché ci sono altri elementi di valore".

