Benevento, domani porte aperte ai tifosi. Scopri l'orario Quest'oggi i giallorossi hanno dato vita a una partitella contro l'under 17 di Nicola Romaniello

Questo pomeriggio il Benevento è tornato in campo dopo la vittoriosa gara di ieri contro il Livorno. Coloro che sono scesi in campo per affrontare i toscani hanno sostenuto un lavoro defaticante, mentre gli altri sono stati impegnati in una partitella per tenere il ritmo. Lo sparring partner è stata la compagine under 17 guidata da Nicola Romaniello. Da domani si comincerà a preparare al meglio la gara di sabato contro la Cremonese. La seduta che si terrà all'Imbriani sarà particolare, dato che dopo tanto tempo si riapriranno i cancelli per permettere ai tifosi di assistere al lavoro della truppa di Bucchi da vicino. L'inizio è fissato alle ore 15 all'Imbriani.