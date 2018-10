Lunedì al via i lavori per la nuova strada al Vigorito La ditta aggiudicataria Costruzionitalia ha concordato il cronoprogramma con il Comune

Lunedì 29 ottobre prenderanno il via ufficialmente i lavori riguardanti le opere di miglioramento dello stadio Ciro Vigorito e area connessa. L'importo complessivo del finanziamento per la riqualificazione della struttura, come noto rientra nell'ambito del progetto Universiadi 2019 ed ammonta ad oltre unmilionecentomila euro. Già prima della consegna simbolica delle chiavi dell'impianto avvenuta l'altro ieri alla presenza del sindaco Mastella e del delegato allo sport del Comune Lauro, i tecnici dell'impresa aggiudicataria dell'appalto Costruzionitalia di Grcignano d'Aversa hanno effettuato un sopralluogo guidato per studiare la logistica e programmare in maniera più rapida l'organizzazione. Definito e concordato anche il cronoprogramma dei lavori per evitare disagi agli spettatori ed alla stessa società del Benevento Calcio. Il via ci sarà con la realizzazione della strada di collegamento dallo svincolo della superstrada, nei pressi dell'ex autodemolizione Cavalluzzo, all'area retrostante la curva sud. la lunghezza di 241 metri e larghezza di 7 metri dell'arteria consentirà di avere un'alternativa a via Lungo Sabato Matarazzo chiusa per motivi di ordine pubblico dalla Commissione Vigilanza Pubblici Spettatcoli. Alla luce di ciò saranno finalmente riaperti gli ampi parcheggi del settore distinti e della stessa curva sud consentendo a migliaia di sportivi che da oltre un anno sotto al sole o con le intemperie climatiche sono costretti a non utilizzare l'auto per recarsi allo stadio o parcheggiare a distanze non proprio comode vista la penuria di aree di sosta nella zona S. Colomba.

"Cercheremo di trovare una soluzione tecnico-legale - ci anticipa l'avvocato Enzo Lauro, delegato allo sport del Comune - per poter avere la consegna della strada i cui tempi di realizzazione non dovrebbero superare i due mesi, appena sarà pronta, senza attendere la consegna di tutti i lavori prevista per l'anno nuovo. In tal senso mi sono già attivato presso gli uffici competenti, in modo da fare questo regalo, chiamiamolo così ai numerosi tifosi del Benevento. Inoltre confermo che i lavori di rimozione della vecchia tribuna stampa e della creazione di quelle nuove che saranno come noto due ubicate ai lati dell'area vip si svolgeranno dall'1 gennaio prossimo, in concomitanza con la sosta invernale del campionato di B che vedrà lo stadio chiuso anche perchè alla ripresa il Benevento giocherà in trasferta a Lecce. E'intenzione mia e dell'amministrazione comunale mantenere fede - ha concluso - all'impegno preso con il presidente Vigorito alla vigilia dell'inizio del campionato in merito al problema dei disagi per il ritardato avvio dei lavori, cosa che come ben sapete non è dipesa dalla nostra volontà".

Antonio Martone