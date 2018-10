Il Benevento suda all'Imbriani. Nessun problema per Viola Il centrocampista era solo affaticato. Lavoro in palestra per Maggio e Insigne

Cancelli aperti all'Imbriani per l'allenamento dei giallorossi. Per la prima volta dopo diverso tempo i sostenitori sanniti hanno avuto modo di assistere da vicino al lavoro della truppa di Bucchi. Il Benevento ha svolto una seduta classica, caratterizzata da un riscaldamento iniziale per poi proseguire con degli esercizi mirati al possesso palla. Le attenzioni di tutti erano rivolte su Insigne che non si è visto in campo ma solo in palestra dove insieme a Maggio è stato impegnato con la cyclette. Corsa lungo il campo per Buonaiuto, Letizia, Billong, Coda, Volta, Bandinelli, Antei (per lui pochi giri) e Viola. Nessun problema per quest'ultimo. Il centrocampista calabrese non ha subìto infortuni: ha abbandonato il terreno di gioco solo perché era affaticato e lo staff tecnico ha preferito non sovraccaricarlo troppo. Domani riprenderà la preparazione alla sfida con la Cremonese senza alcun intoppo. Assenti gli acciaccati Tuia, Bukata e Del Pinto, con l'abruzzese che ha assistito alla seduta in stampelle.

Nella parte finale dell'allenamento i giallorossi hanno dato vita a una partitella a metà campo da nove contro nove. Da una parte c'erano davanti a Puggioni i vari Di Chiara, Volpicelli, Sparandeo, Ricci, Cuccurullo, Bandinelli, Buonaiuto e Filogamo. Sul versante opposto figuravano Montipò, Gyamfi, Costa, Letizia, Tello, Nocerino, Goddard, Asencio e Improta. Per cronaca il risultato finale è stato di 5-1 per il secondo schieramento con reti di Asencio (doppietta), Goddard e due marcature di Improta. Il gol della bandiera è stato siglato da Filogamo.

Ivan Calabrese