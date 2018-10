Benevento, parte oggi la prevendita per La Spezia Sarà possibile acquistare il tagliando fino alle 19 di lunedì

Partirà alle 16 la prevendita per la trasferta di La Spezia, in programma martedì prossimo per il turno infrasettimanale del campionato di serie B. Il costo del tagliando per il settore ospiti è di 15 euro e potrà essere acquistato sul circuito Etes. I punti vendita a Benevento e provincia sono All Net Inclusive, Tabacchi Collarile, Bar Lama e Master Music a Montesarchio. Per i sostenitori sanniti la prevendità sarà aperta fino alle 19 di lunedì.