Puggioni futuro avvocato: è un nuovo praticante L'estremo difensore si è iscritto all'albo

Puggioni non ha perso tempo. Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, il calciatore giallorosso si è recato questa mattina presso il tribunale di Benevento per iscriversi al registro dei praticanti. In poche parole gli spetterà un periodo di pratica presso uno studio legale prima di sostenere l'esame che gli permetterà di diventare avvocato. Nella foto è insieme ad Alberto Mazzeo, presidente dell'ordine forense di Benevento. E' un altro passo importante per Puggioni che prosegue a passo spedito la sua nuova carriera in parallelo con quella calcistica.