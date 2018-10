Benevento - Cremonese, quando Coda fece male alla Strega Precedenti negativi per i giallorossi che non sono mai riusciti a battere i lombardi

La sfida tra Benevento e Cremonese rappresenta un qualcosa di “quasi” inedito nella storia delle due società. Giallorossi e grigiorossi si sono affrontati soltanto nella stagione 2009/2010, quando la truppa guidata all'epoca da Acori fu inserita nel girone A di Lega Pro. Lo score è totalmente negativo, considerato che i lombardi riuscirono a vincere sia all'andata (1-0 in casa) che al ritorno (1-3 al Vigorito). La curiosità è legata a Massimo Coda: l'attaccante ha vestito la maglia della Cremonese per ben tre stagioni dal 2008 al 2011. Contro i giallorossi mise a segno la marcatura decisiva allo Zini e nel Sannio realizzò anche una doppietta che permise alla sua squadra di espugnare l'impianto sportivo della Strega. Una “bestia nera” che, fortunatamente per i sostenitori del Benevento, questa volta militerà tra le fila della truppa di Bucchi per cercare di far male alla sua ex squadra, in modo da dare continuità alle buona prestazione vista lunedì scorso contro il Livorno.

