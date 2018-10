Prevendita, ecco il dato aggiornato di Benevento - Cremonese Si attende l'impennata nella giornata di domani

Si avvicina sempre di più la sfida tra Benevento e Cremonese, la seconda al Vigorito per la compagine guidata da Cristian Bucchi. I giallorossi cercheranno di ottenere un altro successo e per riuscirci dovranno contare sull'aiuto del pubblico che non farà mancare il proprio incitamento. A oggi si contano 769 biglietti emessi per la tifoseria sannita. Gli stessi, sommati agli 8435 abbonati, permettono di raggiungere quota 9204 spettatori di fede giallorossa. Si prevede una impennata nella giornata di domani, come accaduto alla viglia della gara con il Livorno. Da Cremona sono stati staccati 36 tagliandi.

Ricordiamo che la prevendita sarà aperta fino al fischio d'inizio della gara, il quale avverrà alle 15 di sabato. Da questo pomeriggio è possibile acquistare i biglietti anche per la trasferta di La Spezia.

Ical