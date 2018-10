Il Benevento sfida la Cremonese con la terza maglia Sarà l'esordio per la nuova divisa della Strega

L'attesa dei tifosi è finalmente finita. In occasione della sfida con la Cremonese, il Benevento scenderà in campo con la terza maglia. La divisa è particolare, dato che è contraddistinta da un verde molto simile a quello del Camerun. I sostenitori sanniti hanno apprezzato questa novità solo dopo averla vista dal vivo e le vendite allo store ne sono la conferma. In molti si chiedevano quando sarebbe avvenuto l'esordio ufficiale, considerato che fino a questo momento la truppa di Bucchi ha utilizzato soltanto la prima e la seconda. Ebbene, come detto proprio domani sarà la volta buona per poter incitare il Benevento in questa nuova veste, sperando che porti fortuna.