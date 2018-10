Benevento, Coda e Insigne stendono la Cremonese Seconda vittoria consecutiva per i giallorossi di Bucchi

98' TERMINA LA PARTITA!! Dopo un ottimo primo tempo, terminato con il risultato di 2-0, il Benevento è andato in difficoltà nella ripresa dove ha subito la rete della Cremonese dopo otto minuti e ha contenuto gli attacchi avversari. Da segnalare anche un palo di Coda. Sono tre punti fondamentali per i giallorossi che fanno un bel passo in avanti in classifica

93' Ammoniti Greco e Tello

90' Cinque minuti di recupero

87' La Cremonese spinge

84' Gara aperta: entrambe le squadre cercano il gol

81' Ammonito Billong

76' Per il Benevento entra Improta al posto di Buonaiuto. Cambia anche la Cremonese che inserisce Boultam per Castagnetti

72' PALO DEL BENEVENTO! Coda si incarica della battuta di una punizione defilata e colpisce il legno alla destra di Radunovic

69' Giallo anche per Volta

62' Ammonito Strefezza

61' Benevento in difficoltà: la Cremonese spinge alla ricerca del pareggio

58' Secondo cambio per la Strega: dentro Ricci al posto di Insigne

56' Esce Carretta per far posto a Strefezza

55' Ammonito Carretta

53' Gol della Cremonese: Migliore punisce Puggioni con una precisa conclusione dal limite dell'area

50' La Cremonese è partita all'attacco per cercare di diminuire lo svantaggio

16:08 Comincia la ripresa

49' Termina il primo tempo: Benevento - Cremonese 2-0

45' L'arbitro concede quattro minuti di recupero

43' Ammonito Bandinelli

39' Per la Cremonese entra Greco al posto di Croce

37' RADDOPPIO DELLA STREGAAA! Grande assist di Coda per Insigne che gonfia la rete e manda in estasi il Vigorito

30' La gara adesso è equilibrata con entrambe che cercano di costruire qualcosa d'importante

24' Insidioso sinistro di Insigne che sfiora il palo

22' Ammonito Arini

19' Letizia ha dei problemi fisici ed è costretto a uscire: entra Di Chiara

17' GOOL DEL BENEVENTOOOO! Bella palla di Insigne per Coda che insacca alle spalle di Radunovic con una conclusione a giro

13' La Cremonese prova a farsi vedere, ma è piuttosto timida in fase offensiva

9' Coda ci riprova con un tiro da fuori area, ma trova la pronta opposizione dell'estremo difensore avversario

8' Benevento pericoloso con un cross di Letizia per la testa di Coda: para Radunovic

3' Prime fasi di studio tra le due squadre

Ore 15:03 Comincia la partita

Ore 15:00 Entrano le squadre in campo

Siamo al Vigorito per assistere all'incontro tra Benevento e Cremonese, valevole per la nona giornata del campionato di serie B. Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Gyamfi, Billong, Volta, Letizia; Tello, Viola, Bandinelli; Insigne, Coda, Buonaiuto. A disp.: Montipò, Gori, Sparandeo, Antei, Di Chiara, Costa, Improta, Goddard, Nocerino, Ricci, Volpicelli, Asencio. All.: Bucchi

CREMONESE (4-3-3): Radunovic; Mogos, Claiton, Kresic, Migliore; Arini, Castagnetti, Croce; Carretta, Brighenti, Castrovilli. A disp.: Ravaglia, Volpe, Marconi, Greco, Strefezza, Del Fabro, Spaviero, Renzetti, Boultam. All.: Mandorlini

Ivan Calabrese