Di Chiara: "Era importante vincere, ora pensiamo allo Spezia" Le parole dell'esterno difensivo: "Lavoro per farmi trovare sempre pronto"

Ai microfoni di Ottochannel si è presentato anche Di Chiara che ha analizzato così la prestazione del Benevento dopo la vittoria ottenuta sulla Cremonese: “Non è stato facile entrare a freddo dopo l'infortunio di Letizia. Sono stato bravo a scendere in campo nel migliore dei modi, anche grazie ai miei compagni che mi hanno permesso di rendere al meglio. L'anno scorso non è andata come volevo. Personalmente ringrazio sempre il presidente e questi tifosi: per me è un dovere far sì che non li deluda. So che ho davanti tanti calciatori forti: questa serie B è lunga, quindi ci vogliono tanti cambi. E' fondamentale avere degli elementi che si facciano trovare pronti. Domani ci alleneremo in vista della gara con lo Spezia e lavorerò per dare il massimo. Oggi l'importante era vincere e ci siamo riusciti. Pensiamo già alla gara di martedì, tenendoci dentro quanto visto con la Cremonese che ci dà la consapevolezza di essere una squadra forte".

