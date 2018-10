LE PAGELLE - Coda e Insigne brillano. Billong e Volta solidi Sufficienze per tutti i giallorossi

PUGGIONI 6 – L'estremo difensore giallorosso non è particolarmente impegnato dalla Cremonese, anche se mostra qualche incertezza sulle uscite. Poche responsabilità sul gol subito

GYAMFI 6,5 – Ha accolto l'opportunità che gli ha concesso Bucchi nel migliore dei modi, garantendo soprattutto una buona copertura. Mostra una crescita costante a livello caratteriale

VOLTA 7 – Il punto fisso della difesa giallorossa non delude e anche contro la Cremonese ha fornito un'ottima prestazione- Non sono mancati dei momenti di tensione con gli avversari in cui ha mostrato tanta personalità ed esperienza. Migliora sempre di più il feeling con Billong.

BILLONG 7 – E' ormai un talismano del Benevento, dato che con lui in campo i giallorossi non hanno mai perso. Anche oggi ha garantito tanta fisicità al reparto arretrato e mostrato un totale affiatamento con Volta

LETIZIA sv – Esce dal campo dopo diciannove minuti a causa di una botta alla caviglia (19'pt DI CHIARA 6,5 – Non era facile sostituire Letizia dopo diciannove minuti di gioco. Nonostante l'ingresso a freddo ha garantito una buona spinta sull'out sinistro e anche copertura nel momento di sofferenza)

TELLO 6,5 – Si dimostra più in palla rispetto a quanto visto con il Livorno. E' prezioso in fase di interdizione

VIOLA 6,5 – Non è la sua migliore prestazione, ma è anche dovuto allo schieramento degli avversari che non gli permette di esprimersi al meglio. Si muove su tutto il fronte del centrocampo e cerca sempre di creare qualcosa di importante attraverso la sua tecnica. E' un elemento imprescindibile della compagine sannita

BANDINELLI 6 – Si sacrifica molto, ma nel primo tempo commette delle ingenuità che possono costare caro. Nella ripresa è condizionato dall'ammonizione. E' comunque in crescita

INSIGNE 7 – Confeziona un ottimo assist per Coda in occasione del primo gol e segna anche la rete del 2-0. E' un momento positivo per lui e si vede. Viene sostituito nella ripresa perché in settimana non si è allenato al massimo a causa della botta subita contro il Livorno

RICCI 6 – Entra nel momento di massima spinta della Cremonese. Bucchi lo inserisce per sfruttare qualche contropiede, ma non si vede molto all'opera

CODA 7,5 – E' il migliore in campo dei giallorossi. Sblocca il risultato con un tiro da cineteca e fornisce a Insigne l'assist del 2-0. Si sacrifica molto nella ripresa quando la Cremonese cerca il pareggio. Sfiora il tris su punizione, ma è fermato dal palo.

BUONAIUTO 6,5 – Non è particolarmente brillante. Sbaglia in diverse occasioni, tanto che Bucchi lo redarguisce più volte. La continuità nello scendere in campo sarà importante per vedere il vero Buonaiuto (IMPROTA sv)

BUCCHI 6,5 – In settimana aveva posto l'attenzione sulla difficoltà di questa partita. Conferma la formazione che ha battuto il Livorno, a eccezione di Gyamfi. Le sue scelte sono premiate da un primo tempo eccezionale, che dimostra quanto l'abbia preparata bene. Le fatiche contro il Livorno si sono fatte sentire nel secondo tempo, causando il calo.