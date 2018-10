Mano pesante per il Benevento: 10mila euro di multa La decisione del Giudice Sportivo dopo la sfida con la Cremonese

E' un Giudice Sportivo poco clemente quello che ha reso noto le decisioni dopo la nona giornata del campionato di serie B. Il club giallorosso è stato multato di 10mila euro con la seguente motivazione:

"A titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle sistematicamente rallentato, nel corso del secondo tempo, la regolare ripresa del giuoco. La situazione non migliorava nonostante le ripetute sollecitazioni del Quarto Ufficiale ai dirigenti della squadra; inoltre, al 48° del secondo tempo, l'Arbitro era costretto a sospendere la gara per circa mezzo minuto in quanto non erano più a disposizione i palloni di riserva, tale atteggiamento creava un clima di tensione tra i calciatori e i dirigenti; recidiva".

Nessuno squalificato tra le fila giallorosse, né tantomeno per lo Spezia che come noto scenderà in campo martedì sera contro la truppa di Bucchi.