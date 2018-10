Benevento, Coda non si nasconde e punta il dito su Ceravolo L'attaccante ha cominciato a carburare. Alla Strega servono i suoi gol per volare

“Massimo, Massimo, Massimo”, verso la fine della partita si è alzato questo coro da parte di un gruppo di tifosi. Un po' come quando ne “Il Gladiatore” Russel Crowe (alias Massimo Decimo Meridio) abbandonava l'arena dopo aver sconfitto tutti i nemici. Nell'immaginario collettivo Coda ha indossato proprio le vesti di un combattente sannita, grazie alle ottime prestazioni offerte in maglia giallorossa. Ve lo avevamo anticipato qualche settimana fa: questo calciatore è un diesel. Ogni volta che ha giocato in serie B ha sempre segnato tanti gol, ma è partito spesso in ritardo nel gonfiare la rete con continuità. Lo sta dimostrando anche a Benevento, dove negli ultimi quattro incontri è rimasto a secco solo in occasione della sciagurata trasferta di Pescara. Il bottino è di quattro marcature, ma l'obiettivo personale è chiaro: “voglio arrivare a 20 gol perché non ci sono mai riuscito”. Parole e musica rilasciate dall'Ispanico a Ottochannel dopo la vittoria con la Cremonese. Il dito, a questo punto, è rivolto su Ceravolo. Perché proprio la belva? L'attaccante calabrese detiene il record societario di gol segnati in serie B, ben 21. Coda avrà meno partite a disposizione per raggiungerlo, ma ora che la macchina si è messa in moto è pronto a tutto pur di far felice se stesso e i tifosi. Ovviamente lo scopo primario della squadra è quello della promozione e per raggiungerla servono necessariamente le sue marcature. Spesso ai tifosi strappa un invito: “Ci vediamo sotto la Curva". Bene Massimo, ti aspettano lì. Il record di Ceravolo è avvisato.

Ivan Calabrese