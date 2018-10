Benevento, giallorossi già in viaggio per La Spezia Non c'è tempo da perdere. Bucchi vuole preparare al meglio la sfida del Picco

Gli incontri ravvicinati non permettono soste al Benevento. Dopo aver battuto la Cremonese al Vigorito, i giallorossi questa mattina hanno svolto una seduta di allenamento sul manto erboso dell'Imbriani. Come da prassi hanno lavorato solo quelli che non sono scesi in campo ieri, mentre per i protagonisti della vittoria c'è stato il solito defaticante. Bucchi non ha nessuna intenzione di perdere tempo prezioso, per tale motivo si è programmata a questo pomeriggio la partenza per La Spezia con un aereo da Roma. Nella giornata di domani ci sarà un allenamento pomeridiano in terra ligure e martedì mattina la classica rifinitura. Ricordiamo che il match con i bianconeri è fissato alle ore 21.

