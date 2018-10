E'ufficiale, rinviata Spezia-Benevento La Questura ligure ha preso la decisione per motivi di ordine pubblico

Luci spente allo stadio "Alberto Picco" domani sera. Spezia-Benevento non si giocherà. Salta dunque l'impegno ligure per la decima giornata di serie B a causa del maltempo che sta colpendo il capoluogo ligure dalla scorsa notte. Sono motivi di sicurezze e di incolumità per gli addetti ai lavori e per i tifosi a spingere in questa direzione le autorità cittadine. Un esito che pareva scontato visto il protrarsi dell'allerta meteo che rimarrà di massimo livello (colore rosso) fino alle 15 di domani. La partita sarà dunque recuperata alla prima data utile. Proprio qualche minuto fa il team manager del Benevento Alessandro Cilento ha lasciato la Questura di La Spezia dove gli hanno notificato la decisione per motivi di ordine pubblico.

La comitiva giallorossa nella prima mattinata di domani rientrerà a Benevento in treno con arrivo previsto nella tarda mattinata ed allenamento fissato già nel pomeriggio all'antistadio Imbriani a porte chiuse considerato che sabato si torna in campo contro l'Ascoli e che la squadra già oggi non aveva potuto svolgere l'allenamento programmato a Sarzana proprio a causa della bomba d'acqua che ha colpito la Liguria.

Lo Spezia va in pratica in sosta forzata con tre giorni d'anticipo, non giocherà neanche il prossimo turno visto che il campionato a 19 presuppone una giornata di riposo che agli aquilotti toccherà proprio nel prossimo fine settimana. Una buona notizia per Pasquale Marino che potrà recuperare qualche infortunato.

ant.mart.