Foggia: "Giusto il rinvio. Ora testa all'Ascoli" Il direttore sportivo sannita: "Con queste cose non si scherza, anche se ci crea qualche disagio

Nel corso di Ottogol di ieri sera è intervenuto il direttore sportivo Pasquale Foggia. Il dirigente giallorosso si è soffermato sul rinvio della gara con lo Spezia: “Era nell'aria già nel pomeriggio. Ci hanno chiamato per un incontro in Prefettura e sin da subito abbiamo capito che non avremmo giocato. Credo che sia giusto perché ci sono delle condizioni che non permettono il regolare svolgimento dell'incontro. Ho vissuto una situazione simile quando giocavo a Genova con la Sampdoria: con queste cose non si scherza. Non si possono mettere in pericolo tante persone per una partita di calcio. Ovviamente a noi crea qualche fastidio perché non ci siamo allenati e abbiamo fatto un viaggio a vuoto, oltre al fatto che Bucchi aveva impostato la preparazione sulle tre partite. Sabato ci attende una gara importante e dovremo essere bravi ad assorbire questi disagi. Maggio? Si è allenato regolarmente ed era disponibile. Letizia, invece, ha subito solo una distorsione: sta lavorando a Benevento e speriamo di recuperarlo il prima possibile”.

RIPRESA – “Avere una flessione capita a tutti nel corso di un campionato. Non ho mai dubitato della voglia dei calciatori di volerne uscire fuori con le qualità e lo spessore umano che contraddistinguono questo gruppo. Sappiamo che non si può concedere nulla a nessuno: occorre scendere in campo con il coltello tra i denti perché la serie B è imprevedibile. Anche le altre stanno avendo difficoltà con chiunque”.

