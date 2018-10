Bucchi: "Avrei preferito giocare contro lo Spezia" Il tecnico fiducioso sulla continuazione della striscia positiva, ma consapevole dei problemi

"Eravamo in clima partita, avrei preferito giocare contro lo Spezia già stasera. Peccato perchè la squadra è in netta ripresa ed ero fiducioso della continuazione della striscia vincente". Queste le parole di Cristian Bucchi che poi aggiunge: "Non vi nascondo che questa di La Spezia era una delle trasferte più problematiche a livello logistico. Ci eravamo sottoposti al viaggio in pullman fino a Roma per poi prendere l'aereo fino a Pisa da dove in pullman avevamo raggiunto Lerici sede del ritiro. Ritornarci non sarà certo piacevole e agevole, ma a questo punto dobbiamo diventare fatalisti. Anzi dimentichiamo La Spezia e pensiamo soltanto al prossimo impegno contro l'Ascoli al Vigorito dove dobbiamo assolutamente conquistare i tre punti".

A chi gli sottolinea che lo Spezia era incerottato per la sfida di stasera contro i giallorossi e che è stato favorito dal rinvio deciso addirittura con 48 ore d'anticipo precisa con grande sportività. "Sapevo anche io che non erano messi benissimo ma chiarisco che hanno rosa importante e lunga quindi anche i sostituti sono forti, ma a La Spexia e in Liguria ieri c'è stata una specie di apocalisse sarebbe stato difficile giocare. A parte il campo non dobbiamo dimenticare la logistica, la tutela delle persone e lo stato d'allerta. Pensate che ieri nè noi e nè loro abbiamo potuto allenarci. La pioggia era spaventosa mista a vento, tuoni, fulmini ed altro. La decisione presa è stata quella più sensata perchè la salute delle persone viene prima di qualsiasi altra cosa".

Antonio Martone