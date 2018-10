Benevento, giallorossi subito al lavoro dopo il rientro Per domani è confermata la seduta a porte aperte all'Imbriani

E' stata una giornata intensa per il Benevento che questa mattina è partito alla volta del Sannio direttamente da Lerici, luogo del ritiro che i giallorossi avevano scelto per preparare la gara con lo Spezia. Dopo la decisione del rinvio, la truppa di Bucchi è salita sul treno che li ha riportati in città. Nel pomeriggio ha sostenuto una seduta di allenamento all'Imbriani per cominciare a preparare la gara di sabato prossimo contro l'Ascoli. Per domani è confermata la seduta a porte aperte: l'appuntamento è fissato alle 15 sul manto erboso dell'impianto sportivo adiacente il Vigorito.