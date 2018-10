Vince solo il Palermo. Benevento a tre punti dal primo posto Tanti colpi di scena nella decima giornata. I sanniti hanno due gare in meno rispetto al Pescara

Si è appena conclusa una serata ricca di colpi di scena in serie B. Tra le prime in classifica ha trionfato solo il Palermo che si è imposto sul campo del Carpi con il rotondo risultato di 3-0. Pesantissima la vittoria di misura dell'Ascoli, prossimo avversario del Benevento, al Del Duca sul Verona. La dirigenza bianconera voleva una prova di forza dopo la prova incolore offerta a Livorno ed è stata prontamente accontentanta, riuscendo a battere una delle favorite alla promozione. Resta al comando della classifica il Pescara che raccoglie solo un punto a Cosenza. Per gli abruzzesi è la seconda gara consecutiva senza vittorie, dopo la sconfitta rimediata all'Adriatico contro il Cittadella nella scorsa giornata. Il Perugia è tornato a sorridere grazie al successo in extremis sul Padova, mentre il Venezia è corsaro a Cremona di misura con un gol di Di Mariano. Solo pari tra Cittadella e Foggia.

Nella giornata di domani completeranno il quadro Salernitana - Livorno e Lecce - Crotone.

Il Benevento? I giallorossi hanno visionato le avversarie da spettatori a causa del rinvio del match con lo Spezia. Nonostante le otto gare all'attivo, la truppa di Bucchi è a sole tre lunghezze dalla capolista Pescara che di partite ne ha giocate dieci, così come il Verona che occupa la terza piazza. Il Palermo, invece, ha già riposato come la Strega, ma ovviamente ha una gara in più. Il campionato cadetto si conferma equilibrato e imprevedibile: il Benevento non deve perdere la giusta continuità.

Ivan Calabrese