Recupero con lo Spezia, ipotesi metà novembre Non ci sono ancora contatti ufficiali, ma si parla di 14 o 21 novembre approfittando della sosta

Non c'è stato ancora nessun contatto e nè la Lega di serie B ha avanzato delle proposte per il recupero di Spezia-Benevento valevole per la decima giornata d'andata del campionato di serie B. In queste ore si è preferito attendere anche per verificare l'evolversi dell'allarme maltempo con la Liguria che in questa settimana è stata letteralmente flagellata. In casa Benevento il direttore sportivo Foggia e il team manager Cilento avrebbero ipotizzato, come quello più opportuno, il periodo di metà novembre in concomitanza con la nuova sosta del campionato di serie B per gli impegni delle nazionali già fissata nel week end del 17 e 18 novembre. In questo caso si eviterebbero dannosi e deleteri tour de force ed anche disagi legati a spostamenti visto che quella di La Spezia non è una trasferta particolarmente agevole.

Le date che potrebbero essere prese in considerazione con l'accordo dei due club sarebbero martedì 13 o mercoledì 14 novembre oppure martedì 20 o mercoledì 21 novembre. Prima del fine settimana di riposo o immediatamente dopo. La possibile concretizzazione è legata anche al fatto che nei due club c'è un solo nazionale che quindi diserterebbe il match. Si tratta del portiere giallorosso Montipò che fa parte della rosa della nazionale under 21 di Gigi Di Biagio e che come noto attualmente è panchinaro. Per la cronaca il Benevento a dicembre non darebbe disponibilità visto che ad inizio mese a parte gli scontri diretti con Palermo e Verona, mercoledì 5 dicembre sarà impegnato al Vigorito per lo storico quarto turno della Coppa Italia di serie A. Questa ipotesi di metà novembre effettivamente è quella che creerebbe meno problemi (deleteria la data del 28 novembre), anche alla stessa tifoseria che eviterebbe di effettuare due trasferte nel giro di pochi giorni, oltre che per i calciatori. La prossima settimana si saprà qualcosa di più preciso sulla gara da giocare al Picco (nella foto) di La Spezia con la stessa Lega chiamata a decidere anche su indicazioni dei due sodalizi. Del resto anche in casa giallorossa ora tutti sono concentrati esclusivamente sul match di sabato sera contro l'ostico Ascoli.

Antonio Martone