Designato un primo anno per Benevento - Ascoli Ha già diretto quattro gare in questa stagione

Sarà Manuel Volpi della sezione di Arezzo a dirigere l'incontro tra Benevento e Ascoli, in programma sabato prossimo con fischio d'inizio fissato alle ore 18. Il fischietto toscano non ha nessun precedente con i giallorossi, considerato che ha esordito in serie B proprio in questa stagione con già quattro gare all'attivo. Lo score è di un successo casalingo, due pareggi e un exploit esterno. Ha anche assegnato ben tre rigori: una media di quasi uno a partita.

Al Vigorito sarà coadiuvato dagli assistenti Borzomì e Cipressa. Quarto uomo Forneau.

CURIOSITA' - Volpi ha già incrociato il Benevento, precisamente la scorsa estate quando i giallorossi di Bucchi hanno affrontato in amichevole il Teramo. Il risultato finale fu di 1-1, con rete sannita di Letizia.

