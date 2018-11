La ripresa del Benevento sulle ali di "Top Gun" E' il momento di Insigne. Il giallorosso è stato decisivo negli ultimi due incontri

Insieme a Coda è stato il calciatore più decisivo negli ultimi incontri giocati dal Benevento, contraddistinti da due vittorie che hanno permesso di risalire la china dopo la cocente sconfitta di Pescara. Roberto Insigne - che lo speaker del Vigorito Gio Gentile chiama simpaticamente "Top Gun", riferendosi al celebre aereo da combattimento americano - ha mostrato una buona condizione sotto tutti gli aspetti, rendendosi letale in fase offensiva.

Contro il Livorno, ad esempio, è riuscito a procurarsi un rigore grazie al quale la Strega ha sbloccato una gara difficile contro un avversario scorbutico. Un assist e un gol, invece, nel 2-1 rifilato alla Cremonese, mostrando un positivo affiatamento con Coda che lascia ben sperare in vista dei prossimi incontri. E' un momento più che positivo per Insigne che promette ulteriore spettacolo: è vero che si contende il posto con un altro elemento di spicco per la categoria come Ricci, ma le recenti prestazioni del partenopeo non dovrebbero creare grattacapi al tecnico Bucchi. La risalita della Strega è passata anche attraverso i suoi piedi, raccogliendo applausi e consensi da parte della tifoseria che l'ha accolto sin da subito nel migliore dei modi. Tra l'altro grazie a Roberto, la Strega può vantare un simpatizzante d'eccezione: stiamo parlando del fratello Lorenzo che quando può segue le sue partite su Dazn. Un rapporto viscerale tra i due grandi protagonisti di Benevento e Napoli.

Ivan Calabrese