Bucchi sorride. Maggio e Letizia sono stati recuperati I due esterni oggi si sono allenati con i compagni. Domani sera conferenza stampa di Bucchi

Allenamento sotto la pioggia a porte chiuse oggi pomeriggio per il Benevento, ma con buone notizie per Bucchi. Può sorridere il tecnico che può contare anche sui pieni recuperi di Letizia e Maggio. I due esterni difensivi si sono aggregati ai compagni ed hanno svolto il lavoro completo. L'esito definito si avrà domani pomeriggio in occasione dell'allenamento di rifinitura nel quale sarà provata anche la probabile formazione anti-Ascoli, ma di sicuro i due saranno convocati anche se ora non è possibile stabilire se partiranno titolari entrambi o almeno uno dei due. In ogni caso come noto sono pronti e arruolabili Gyamfi e Di Chiara.

Restano al palo, dunque, considerato che anche Antei sta lavorando con i compagni, i soli Bukata e Tuia per i quali il campionato non è ancora cominciato perchè non hanno registrato nessuna presenza e Del Pinto che dalla prossima settimana dovrebbe iniziare il lavoro atletico.

CONFERENZA - Il programma prevede per domani pomeriggio alle 15 la seduta di rifinitura ed a seguire alle 17.30 dalla sala stampa dello stadio Vigorito la conferenza stampa pre-gara di mister Bucchi che sarà trasmessa come sempre in diretta da Ottochannel 696 Tv.

PREVENDITA - Per quanto concerne i dati della prevendita ancora non decolla considerato che oggi era un giorno festivo. Alle 19 sono stati venduti 944 tagliandi di cui 841 per i settori riservati ai supporters giallorossi e 103 per il settore ospiti. Quest'ultimi potranno acquistare i biglietti fino alle 19 di domani.

ant.mart.