Lavori al Vigorito, l'inizio slittato di una settimana Da lunedì l'impresa dovrebbe aprire il cantiere maltempo permettendo

Come se non bastassero i ritardi causati dalla burocrazia e dagli appalti legati alla Regione Campania, ci si è messo di mezzo anche il tempo. I lavori di riqualificazione dello stadio Ciro Vigorito che prevedono anche la costruzione della nuova strada di afflusso e deflusso nella zona curva sud e distinti sono slittati. Il via ufficiale, annunciato anche attraverso comunicati stampa dal Comune di Benevento era previsto per lunedì scorso, 29 ottobre. La stessa impresa aggiudicataria, la Costruzionitalia di Gricignano d'Aversa, a causa della pioggia non ha aperto il cantiere ed ha anche comunicato ai tecnici che avrebbe iniziato i lavori lunedì prossimo, in pratica il 5 novembre, pioggia permettendo.

Un disguido che naturalmente non è stato accolto favorevolmente dagli amministratori oltre che dagli stessi tifosi che sperano che al più presto venga conclusa la nuova strada per avere a disposizione ampissimi parcheggi attualmente incredibilmente chiusi per motivi di ordine pubblico anche quando nelle sfide contro i giallorossi le squadre avversarie hanno al seguito al massimo una cinquantina di tifosi, tra l'altro tranquilli ed innocui. E'stato chiarito, comunque che la consegna dei lavori dovrebbe avvenire entro la metà di aprile e che i lavori alla tribuna verranno effettuati esclusivamente nel mese di gennaio quando al Vigorito non si giocherà a causa della sosta invernale del torneo cadetto e del concomitante turno di riposo dei giallorossi. Naturalmente questi progetti devono avere la conferma dei fatti e per ora bisogna tifare per il bel tempo, almeno lunedì in modo da registrare almeno l'apertura del cantienre...

Antonio Martone