Prevendita, ecco il dato di Benevento - Ascoli L'obiettivo è superare diecimila unità

Si avvicina il fischio d'inizio della sfida tra Benevento e Ascoli, in programma alle 18 di domani. Per quanto concerne la prevendita, sono stati emessi 1200 tagliandi per la tifoseria giallorossa. Questo dato, sommato agli 8435 abbonati, permette di raggiungere 9635 spettatori complessivi. L'obiettivo è quello di superare le diecimila unità, in modo da migliorare il dato registrato in occasione della sfida contro la Cremonese.

Da Ascoli sono stati staccati 285 biglietti.

Ical