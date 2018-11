La diretta web di Benevento - Ascoli Seguite con noi la testuale del match

4' Posizione inedita per Viola che gioca come mezzala con Nocerino in mediana

2' GOOOOL DEL BENEVENTOOOO! Pronti via e i giallorossi sono già in vantaggio: apertura splendida di Insigne per Buonaiuto che va al tiro, Perucchini para e Coda si fionda come un falco sulla ribattuta per gonfiare la rete

18:01 Inizia la partita

17:59 Entrano le squadre in campo

Siamo al Vigorito per assistere alla gara tra Benevento e Ascoli, valevole per l'undicesima giornata del campionato di serie B. Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Gyamfi, Billong, Volta, Letizia; Tello, Nocerino, Viola; Insigne, Coda, Buonaiuto. A disp.: Montipò, Gori, Antei, Di Chiara, Maggio, Costa, Improta, Goddard, Bandinelli, Ricci, Volpicelli, Asencio. All.: Bucchi

ASCOLI (4-3-1-2): Perucchini; Laverone, Valentini, Brosco, D'Elia; Addae, Troiano, Frattesi; Ninkovic; Ngombo, Beretta. A disp.: Lanni, Bacci, Scevola, De Santis, Ganz, Zebli, Padella, Quaranta, Casarini, Cavion, Parlati, Kupisz. All.: Vivarini

Ivan Calabrese