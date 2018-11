Padella: "Ritorno emozionante: a Benevento mi sento a casa" "Vincere contro il Verona e i giallorossi è molto importante per l'Ascoli"

E' stata una serata speciale per Emanuele Padella che, al di là dell'importante vittoria della sua squadra, è stato accolto con applausi ed entusiasmo da parte della piazza sannita. Ecco le sue impressioni ai microfoni di Ottochannel: “Quando vengo qui mi sento a casa. A Benevento ho vissuto quattro anni stupendi, contraddistinti da due storiche promozioni. L'abbraccio con il presidente è stato emozionante perché ci siamo lasciati da uomini. Sapevo che non sarei rientrato nell'ottica della serie A e non ho mai fatto polemiche nei confronti delle scelte di Baroni o di Di Somma. Ho sempre tifato Benevento e questa sera resterò anche qui per vivere la città da semplice cittadino. La partita? Per noi sono tre punti importantissimi. Vincere contro Verona e Benevento è davvero tanto per l'Ascoli. I giallorossi sulla carta sono molto forti. Forse dopo il gol iniziale pensavano già di aver vinto. Noi ci siamo difesi e abbiamo colpito nel migliore dei modi, cercando di bloccare i terzini. Il nostro obiettivo resta la salvezza, poi se verrà qualcosa in più sarà ben accetto”.

