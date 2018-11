Volta: "Potevamo pareggiarla, ma niente allarmismi" Il centrale difensivo giallorosso: "L'Ascoli ha avuto pochissime occasioni"

Intervista post partita per Volta che ha commentato così la sconfitta dei giallorossi:

“E' stata una partita maschia, nonostante i nostri episodi. Purtroppo non siamo riusciti a pareggiarla nel finale, ma il campionato di serie B è anche questo. La mia autorete? Laverone ha messo un'ottima palla e ho sbagliato nell'intervento: mi dispiace molto e lavorerò per migliorare. Abbiamo delle difficoltà a inizio ripresa ma questo non deve allarmarci, anche perché le altre hanno due partite in più e nonostante tutto siamo lì. Abbiamo creato tanto, mentre loro hanno avuto davvero poche occasioni. Bisogna essere obiettivi. L'arbitro? Per me ha dato vita a una discreta prestazione. Ha recuperato i minuti persi dall'atteggiamento dell'Ascoli senza problemi”.

