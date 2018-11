Letizia: "Siamo venuti meno negli ultimi metri" Il terzino giallorosso: "La sconfitta ci dispiace, ma non abbiamo nulla da recriminare"

Ecco il commento di Letizia dopo la sconfitta rimediata al Vigorito contro l'Ascoli:

“Siamo partiti bene e avevamo anche in mano la partita fino al pareggio. Non è semplice vincere perché dall'altra parte c'è sempre una squadra che cerca di fare punti. Rispetto alle due partite perse contro Foggia e Pescara non si può recriminare nulla da parte nostra. Ogni gara è contraddistinta da episodi e siamo stati puniti dai due gol. Ci è mancato il giusto cinismo negli ultimi metri. L'Ascoli non ci ha bloccato sui terzini perché sia io che Gyamfi abbiamo avuto campo libero per giocare. In tal senso ho vissuto molte più difficoltà contro il Foggia. La sconfitta ci dispiace, ma siamo sempre sul pezzo e in settimana lavoreremo per correggere gli errori commessi. Le occasioni non sono mancate, soprattutto nel finale con Ricci e Asencio. Non è facile attaccare quando gli altri si chiudono tutti dietro. La gestione sbagliata del vantaggio? Non è la prima volta, forse è perché vogliamo chiuderla subito. Dobbiamo giocare con maggiore tranquillità".

