Bucchi: "L'Ascoli non meritava. Senza ingenuità si vince" Il tecnico del Benevento: "Non sono arrabbiato, ma è l'ennesima volta che concediamo"

Dichiarazioni post partita per Bucchi che ha analizzato attentamente la prestazione del Benevento contro l'Ascoli:

“Ogni sconfitta è brutta perché lavoriamo sempre per vincere. Sapevamo di affrontare una squadra fisica e scorbutica che cerca sempre di esasperare la partita. Per la mole di gioco che facciamo raccogliamo davvero poco, concedendo invece un cross e un tiro e mezzo che hanno fruttato due reti ai nostri avversari. Una squadra come la nostra non può permettersi questo, altrimenti dobbiamo fare tanto per sopperire. Credo che l'Ascoli non meritasse di vincere, ma glielo abbiamo permesso. L'approccio è stato più che positivo, mentre il loro pareggio è frutto di un autogol. Nulla era compromesso perché nella ripresa avevamo tutte le carte in regola per imporci, ma il gol di Ninkovic ci ha costretto a fare un'altra partita di rincorsa. Il secondo gol? Non ho visto come è nato".

CENTROCAMPO - "Oggi Bandinelli non era disponibile. Per me Nocerino può interpretare bene quel tipo di ruolo, così come Viola che può fare la mezzala senza problemi. Queste decisioni le ho prese anche in base all'avversario e secondo me era la cosa giusta da fare. Credo che si siano mossi bene, con Nocerino che ha fatto il filtro in maniera positiva. Viola si è reso pericoloso molte volte. Quali sono stati i problemi? Se non si commettono delle ingenuità le partite si portano a casa".

VANTAGGIO - "Abbiamo subito otto gol su tredici nei primi quindici minuti del secondo tempo. Non c'è una natura scatenante, ciò lo dimostra che subiamo gol di natura diversa. Spero che questi ragazzi capiscano che se abbiamo delle pressioni siamo fortunati perché si punta alla vittoria".

MODULO - "Giochiamo in mille modi diversi, ma è normale che quando affronti una squadra che si schiera con un 4-3-1-2 cerchi di trovare spazi sugli esterni, quindi abbiamo preparato la gara su questo. A me non piace parlare di moduli, ma di come viene interpretata la gara. Magari in altre partite con questo atteggiamento si fanno cinque gol, anche perché vengono determinati dal singolo. Bisogna essere bravi nell'attaccare la porta. Le partite si decidono anche sui calci piazzati e non riusciamo a sfruttarlo. Abbiamo tanti calciatori di qualità che devono emergere".

DISPIACERE - "Non sono arrabbiato: ho detto ai ragazzi che hanno interpretato la gara nel modo giusto al di là degli errori. Dal punto di vista dell'impegno non posso dire nulla, ma sono dispiaciuto perché è l'ennesima volta che concediamo".

FISCHI - "Sono legittimi. Ai tifosi possiamo solo dire grazie per quanto fatto fino a oggi. Li accettiamo e come sempre dovremo essere bravi a tramutarli in applausi".

MONTIPO' - "La scelta di Montipò è stata condivisa da tutti perché pensiamo che sia un portiere forte. Può giocare ma va al di là della singola partita. Non ne parliamo perché c'è stato un episodio controverso di Puggioni. E' un calciatore completo: non a caso è nel giro dell'under 21. Farà sicuramente benissimo nella sua carriera. Le mie valutazioni sono totali e non si soffermano al singolo episodio".

