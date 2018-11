Le pagelle - Poche sufficienze per i giallorossi Bene Coda e Asencio. Poco convincente Viola come mezzala

Puggioni 5 – Effettua una bella parata su Ninkovic, ma commette degli errori in uscita e in occasione del secondo gol dell'Ascoli

Gyamfi 5.5 – Partita senza infamia e senza lode per il terzino che svolge il suo compito con equilibrio

Volta 5 – Solita partita di sostanza per il centrale difensivo, ma pesa l'autogol che ha permesso all'Ascoli di pareggiare

Billong 5.5 – Buona prestazione per lui che si fa trovare pronto con interventi puliti

Letizia 5.5 – Spinge molto, ma serve pochi cross di livello agli attaccanti. Da rivedere in fase di non possesso

Tello 5.5 – Partita di generosità, ma commette diversi errori in fase di impostazione

Nocerino 5 – Viene impiegato sulla mediana, fa girare la palla ma nel secondo tempo va in ombra (17' Asencio 6 – Fa ciò che può per gonfiare la rete. Nel finale ha avuto la giusta occasione per segnare, ma la spreca)

Viola 5 – Non convince nel ruolo di mezzala ritagliatogli da Bucchi. Da lui ci si aspetta di più

Insigne 5.5 – Gioca pochi palloni, ma c'è da dire che è anche poco cercato dai compagni (Ricci 5,5 – Entra nel secondo tempo e serve dei palloni interessanti, ma può dare di più)

Coda 6 – Il gol dopo due minuti è un'illusione. Sfiora anche la doppietta con una bel tiro su cross di Viola. E' in forma e si vede

Buonaiuto 5.5 – Primo tempo positivo, poi scompare anche a causa delle buone marcature bianconere (Improta 5,5 – Ci si aspettava un cambio di passo con il suo ingresso in campo, ma non è decisivo)