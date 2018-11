Benevento, domani la ripresa in vista del Carpi Oggi riposo. Anticipata la partenza a giovedì

E' il momento del lavoro e della massima concentrazione per il Benevento. Dopo la cocente sconfitta rimediata contro l'Ascoli, i giallorossi si sono ritrovati nella giornata di ieri per una seduta mattutina che ha visto impegnati prevalentemente coloro che non sono scesi in campo al Vigorito. Per oggi è prevista una giornata di riposo, con la preparazione alla gara di Carpi che comincerà domani. Per non lasciare nulla al caso, lo staff tecnico ha deciso di anticipare di un giorno la partenza per l'Emilia, proprio come accaduto in occasione della trasferta a vuoto di La Spezia. I giallorossi effettueranno un allenamento nella mattinata di giovedì, per poi avviarsi verso Carpi nel pomeriggio. Come noto la gara contro la truppa di Castori è in programma per sabato alle 15. Servirà un Benevento diverso per scacciare nuovamente i fantasmi e rimediare a quanto accaduto sabato scorso.

