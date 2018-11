Carpi - Benevento, parte la prevendita I biglietti potranno essere acquistati sul circuito Listicket

La società Carpi FC 1909 ha reso noto che sono in vendita i tagliandi per la gara Carpi-Benevento, in programma sabato 10 novembre, ore 15.00, presso lo stadio “Sandro Cabassi” di Carpi. Per quel che riguarda il settore ospiti l’acquisto dei tagliandi sarà possibile, senza obbligo di Fidelity Card, fino alle ore 19:00 di venerdì 9 novembre sul circuito autorizzato Listicket.it.

Il prezzo del tagliando Settore Ospiti è di € 14,00 comprensivo di prevendita.