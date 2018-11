Bandinelli: "L'unica medicina è il lavoro. Pensiamo al Carpi" Il centrocampista giallorosso: "Non facciamo drammi. Dobbiamo limitare gli errori"

Ieri sera è stato ospite di Ottogol per analizzare il momento della compagine giallorossa. Filippo Bandinelli ha spiegato i motivi che l'hanno portato a non giocare contro l'Ascoli e si prenota per un posto da titolare in vista della sfida di sabato con il Carpi:

"Non ero al massimo della condizione, quindi abbiamo deciso di non rischiare. Domani (oggi ndr) comincerò ad allenarmi per prepararmi al meglio in vista del prossimo incontro. Sabato c'era grande determinazione e tanta voglia di fare una partita importante. Nei primi trenta minuti ho visto una squadra viva, ma poi è arrivato lo sfortunato episodio del pareggio che ci ha fatto perdere certezze. Nella ripresa c'è stata una reazione di nervi più che di testa. E' complicato attaccare una difesa nutrita come quella dell'Ascoli, ci è mancato un episodio positivo. Non facciamo drammi perché c'è tempo per lavorare e migliorare la situazione. L'unica medicina è questa. La serie B? Ci sono squadre importanti che lottano per la promozione. Ogni partita è complicata e se pensiamo di essere più forti capita ciò che abbiamo visto sabato scorso. Dobbiamo farci un esame di coscienza e capire le varie situazioni, cercando di limitare gli sbagli per ottenere più punti. I gol subiti? Sono dovuti a nostri errori che possono ancora starci perché siamo una squadra nuova. Dobbiamo lavorare tanto per raggiungere una buona compattezza. Adesso ci concentriamo in vista della partita di Carpi: sono certo che tireremo fuori una bella prestazione".

