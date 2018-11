Benevento, ripresa la preparazione con mirino sul Carpi Porte aperte all'Imbriani. Improta lascia prima l'allenamento, per lui solo un sovraccarico

Primo allenamento settimanale per il Benevento che ha cominciato a preparare la sfida di sabato contro il Carpi. Per l'occasione le porte dell'Imbriani sono state aperte al pubblico con un giorno d'anticipo rispetto al “classico” mercoledì, ciò è dovuto al fatto che i giallorossi anticiperanno la partenza per l'Emilia a giovedì per focalizzarsi meglio sul prossimo impegno.

Tutti presenti agli ordini di Bucchi, a eccezione degli infortunati Tuia, Bukata e Del Pinto. La Strega ha prima svolto degli esercizi fisici, poi è passata a quelli di possesso. Ha lasciato la seduta anzitempo Improta: per lui nessun problema, ha solo accusato un sovraccarico muscolare che non gli vieterà di proseguire il lavoro nella giornata di domani. La seduta si è conclusa con una partitella, a cui non hanno partecipato Maggio e Nocerino. I giallorossi si ritroveranno domani mattina, sempre sul sintetico dell'Imbriani.

