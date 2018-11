Giudice Sportivo, Tello entra in diffida Un'assenza certa per il Carpi

Si è espresso quest'oggi il Giudice Sportivo. Nessun appiedato in casa giallorossa: da segnalare solo l'entrata in diffida di Tello a causa dell'ammonizione rimediata contro l'Ascoli. Al prossimo giallo, quindi, il centrocampista sarà automaticamente squalificato. Un'assenza certa per il Carpi che dovrà fare a meno dell'attaccante Mokulu.

