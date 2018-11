Benevento, ecco quando si giocherà a La Spezia Fissata la data del recupero. Fischio d’inizio alle 15

È stata stabilita la data di Spezia - Benevento. Come ricorderete l’incontro valevole per la decima giornata doveva giocarsi lo scorso 30 ottobre, ma è stato rinviato a causa del maltempo. La Lega B, d’accordo con le due società, ha fissato al prossimo 18 novembre il recupero, approfittando della sosta per le nazionali. È sicuramente una scelta che fa piacere al sodalizio sannita, dato che garantisce continuità ai giallorossi evitando quindi il turno di riposo. Il fischio d’inizio è fissato alle 15.