Benevento, domani si parte per Carpi. Maggio out Possibile cambio in porta nella prossima sfida

Domani ultimo allenamento nel Sannio e poi partenza per Carpi. L'appuntamento all'Imbriani è alle 10 e poi a mezzogiorno c'è in programma la conferenza pre – gara di Bucchi. Ma c'è già una novità. Capitan Maggio non partirà con la squadra. Il terzino ha ancora qualche acciacco e lo staff medico assieme a quello tecnico ha optato per la permanenza nel Sannio in modo da continuare a seguire un programma personalizzato. Ci saranno invece Bandinelli, Nocerino e Improta. Tutti e tre saranno a disposizione del tecnico per la sfida di Carpi che dovrebbe però vedere in campo il giovane del Sassuolo al posto dell'esperto ex Milan. Un cambio figlio di una decisione tecnica, quella che potrebbe fermare ai box un altro senatore. Primi fischi e un errore che pesa quanto un macigno per Puggioni. Già nel post gara proprio ad Ottochannel Bucchi aveva ipotizzato un eventuale inserimento di Montipò al posto del neo dottore. Dubbi che potrebbero essersi trasformati in certezza. Dopotutto il portiere della Nazionale Under 21 rappresenta un vero e proprio investimento per la società. Dargli una chance è d'obbligo anche in virtù di un momento non facile per Christian Puggioni.