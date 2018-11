Benevento, è il turno di Montipò Bucchi ha confermato la presenza da titolare dell'estremo difensore a Carpi

A Carpi sarà Montipò a difendere i pali del Benevento. L'ha annunciato in conferenza stampa Bucchi, evidenziando che la scelta non è relativa a una possibile bocciatura di Puggioni. L'estremo difensore giallorosso trova il campo dopo mesi, considerato che l'ultima presenza in serie B risale all'ultima giornata dello scorso campionato quando vestiva la maglia del Novara. C'è tanta curiosità attorno a lui, soprattutto da parte dei tifosi che l'hanno invocato continuamente nei giorni scorsi, ma anche per lo stesso tecnico che è desideroso di vederlo all'opera in una gara ufficiale. Inutile dire che Montipò rappresenta un prospetto interessante non solo per il club sannita, ma anche per il calcio italiano, considerate le costanti convocazioni nell'under 21 di Di Biagio. Per lui sarà l'esordio assoluto con il Benevento, tra l'altro da ex considerata la breve esperienza vissuta con il Carpi due anni fa.

Ivan Calabrese