Carpi - Benevento, Bucchi cambia modulo Schieramento diverso per cercare di tornare al successo

Non cambia solo il portiere, ma anche il modulo. Bucchi ha studiato una variante al “classico” 4-3-3, optando per il 3-5-2. Negli ultimi giorni il tecnico ha provato molto questa soluzione in allenamento e la proporrà per la prima volta al Cabassi. Il trio difensivo sarà composto da Billong, Volta e Costa. A centrocampo agiranno Tello, Viola e Bandinelli con Gyamfi e Letizia esterni. In attacco la coppia formata da Coda e Asencio.

Inutile dire che questo schieramento comporterà un grande lavoro per gli esterni che dovranno essere protagonisti nelle due fasi. Rispetto al 4-3-3 questo modulo permette imprevedibilità in avanti, oltre a una maggiore copertura in caso di ripartenze degli avversari. Per una squadra che ha subito tredici gol in nove partite è rilevante anche questo aspetto.

Ical