La diretta web di Carpi - Benevento Seguite con noi la testuale del match

10' Non cambia il modulo: confermato il 3-5-2

8' Costa non ce la fa: Bucchi getta nella mischia Di Chiara

7' Gioco fermo a causa di un problema fisico per Costa

5' Il Benevento fa girare palla: il Carpi attende

3' Il Benevento parte bene: destro dal limite di Viola che si spegne di poco sul fondo

15:02 Comincia la partita

14:58 Entrano le squadre in campo

Dodicesima giornata del campionato di serie B, il Benevento è di scena a Carpi per cercare di riscattare la deludente sconfitta di sabato scorso rimediata contro l'Ascoli. Bucchi ha cambiato le carte in tavola, schierando la squadra con un inedito 3--5-2. Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

CARPI (4-4-2): Colombi; Pachonik, Sabbione, Buongiorno, Poli; Jelenic, Concas, Mbaye, Pasciuti; Arrighini, Piscitella. A disp.: Serraiocco, Suagher, Frascatore, Pezzi, Ligi, Vano, Romairone, Saric, Barnofsky, Machach, Di Nola, Wilmots. All.: Castori

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Billong, Volta, Costa; Gyamfi, Tello, Viola, Bandinelli, Letizia; Coda, Asencio. A disp.: Puggioni, Gori, Sparandeo, Antei, Di Chiara, Buonaiuto, Insigne, Goddard, Nocerino, Ricci, Volpicelli, Filogamo. All.: Bucchi

