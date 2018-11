Carpi - Benevento, le pagelle dei giallorossi Buone le prestazioni di Montipò e Coda

Montipò 6.5: Gioca con personalità e si fa trovare pronto quando gli avversari si rendono pericolosi. Peccato per i due gol subiti: soprattutto sul primo poteva fare qualcosa in più

Volta 5: Soffre la velocità di Arrighini e nel primo tempo commette anche dei falli inutili all'altezza del centrocampo. Meglio nel secondo tempo, ma in occasione del secondo gol si fa anticipare in maniera clamorosa da Arrighini

Billong 5.5: Le palle alte sono tutte sue, ma soffre un pò la velocità degli attaccanti avversari

Costa sv: Dura sette minuti, poi esce a causa di un infortunio (7'st Di Chiara 6: entra in campo a freddo e si comporta in maniera positiva. E' costretto ad alzare bandiera bianca alla fine del primo tempo a causa di un problema fisico)(46' Sparandeo 5.5: L'emozione dell'esordio gli stava costando un calcio di rigore per una trattenuta su Arrighini. Nel prosieguo della gara si muove bene, ma soffre l'assalto finale degli avversari)

Gyamfi 6: E' continuamente cercato dall'ultimo difensore. Gioca con personalità e senza sbavature. Nel finale si abbassa troppo per volontà del tecnico

Tello 6: Fa bene entrambe le fasi e offre diversi palloni interessanti. Ingenuo in occasione dell'ammonizione che gli farà saltare la trasferta di La Spezia

Viola 6: Gioca meglio rispetto alle recenti uscite, andando vicino al gol con due tiri pericolosi e facendo muovere il gioco con sapienza. Scompare nella ripresa

Bandinelli 5,5: Fa un lavoro sporco soprattutto in fase di copertura. Non brilla in fase conclusiva

Letizia 6.5: Nel primo tempo è cercato poco dai compagni, anche perché Castori gli raddoppia la marcatura con lo scalo di Jelenic. Nella ripresa segna il gol del vantaggio. Nel finale si infortuna alla caviglia e continua il gioco stoicamente

Coda 6.5: Ottima prestazione dell'attaccante giallorosso che crea tante occasioni da gol e mette a segno il sesto gol stagionale

Asencio 6: Crea come sempre confusione alla retroguardia avversaria e si guadagna anche delle punizioni interessanti. Non è molto cercato dai compagni (73' Buonaiuto 6: entra molto bene, confezionando un ottimo assist per Bandinelli e sfiorando il gol in ben due occasioni. Approccio positivo, ma mezzo voto in meno per la mancanza di cinismo)