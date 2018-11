Bucchi: "La delusione è grande. Stiamo perdendo troppi punti" "La partita è stata dominata fino al gol del Carpi. Non riesco a spiegarmi gli ultimi 5 minuti"

Ecco il commento di Bucchi al termine del deludente pareggio rimediato a Carpi:

“Abbiamo permesso a una squadra in grande difficoltà di pareggiare la partita. Sono veramente nero. La prestazione è stata positiva fino al gol del Carpi. Non c'è rammarico, ma di più: manca quel qualcosa che ti permette di vincere e la tattica non c'entra nulla in questo discorso. E' un problema serio perché stiamo lasciando per strada troppi punti e la delusione è grande. Ho sempre messo la faccia e continuerò a farlo perché le responsabilità sono anche mie. In certe situazioni diventa difficile giustificare tante cose: abbiamo creato tanto e concesso nulla per ottantotto minuti. Spiegare gli ultimi cinque minuti è complicato. Ogni partita si vivrà sul filo e bisogna cercare l'episodio positivo a nostro favore. Questa squadra deve fare di più. Dopo una prestazione del genere non puoi tornare a casa con un solo punto ed è una cosa che non deve accadere, al di là dell'avversario. Non si può in due minuti rimettere in gioco una partita sudata e dominata. Cosa ho detto ai ragazzi? Resta tra noi. E' ovvio che non sono contento”.

MODULO - “Credo che questa sia una buona variante per dare maggiore compattezza, in modo da avere ampiezza e per palleggiare con un uomo in più. Non ho pensato di cambiarlo nel corso del match perché stavamo facendo bene. Loro giocavano stretti, quindi servirà l'ampiezza. Ho voluto proseguire per questa strada che ci ha dato il vantaggio e siamo arrivati a creare delle occasioni importanti. Non credo che oggi sia un discorso di natura tattica”.

INFORTUNI - “Per Costa credo che sia un infortunio muscolare che purtroppo durerà a lungo. Per Di Chiara è stato un problema di respirazione, quindi si è fermato. Letizia ha subito un brutto colpo in occasione del gol. Si è fatto male ed è rimasto in campo limitato perché non riusciva a correre”.

