Benevento, lunedì Vigorito sarà a Ottogol Previsto un filo diretto con i tifosi in questo appuntamento speciale. Inizio alle 21

Quella di lunedì sarà una puntata speciale di Ottogol. Negli studi di Ottochannel 696 ci sarà il presidente Oreste Vigorito che avrà un filo diretto con i tifosi all'indomani delle recenti prestazioni non entusiasmanti del Benevento. Una presenza importante che conferma la filosofia del massimo dirigente sannita, propenso a comparire dinanzi alle telecamere quando le cose non girano per il verso giusto. Ovviamente già sono attivi i servizi di messaggeria e telefonico, attraverso i quali potrete interargire con il presidente Vigorito. In studio saranno presenti, oltre al conduttore Antonio Martone, anche l'opinionista Enzo Bozzi e il giornalista Blly Nuzzolillo. Non mancate a questo importante appuntamento a partire dalle 21 di lunedì sul 696.