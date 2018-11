Benevento, si pensa allo Spezia: da mercoledì già in ritiro Si apre una settimana cruciale per la compagine giallorossa. Serve la massima concentrazione

Sarà una settimana piuttosto intensa per il Benevento. Nella mattinata di ieri c'è stata la seduta del dopo partita, riguardante soprattutto coloro che non hanno giocato a Carpi. Quest'oggi è previsto il classico riposo, mentre da domani si comincerà a lavorare duramente in vista del recupero con lo Spezia.

Mercoledì mattina i giallorossi sosterranno un allenamento all'Imbriani, per poi raggiungere Napoli dove saliranno sul treno che li porterà a Verona. La truppa di Bucchi passerà la notte nel centro scaligero per motivi organizzativi e nel giorno successivo si sposterà a Coccaglio, dove proseguirà la preparazione della gara di domenica in un ritiro che servirà per focalizzare concentrazioni ed energie sulla gara del Picco. Sabato si raggiungerà Lerici, quartier generale scelto anche in occasione del viaggio a vuoto di poche settimane fa. Inutile dire che quella contro i bianconeri è una sfida cruciale per le sorti della Strega, in virtù dei recenti risultati. Tenere alta la concentrazione, senza commettere sbavature come accaduto nel finale contro il Carpi, sarà di fondamentale importanza.

